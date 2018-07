Kernreactor Doel 3 mag na negen maanden weer worden opgestart

Luchtfoto van de Belgische kerncentrale Doel (KCD) aan de Schelde. (foto: ANP)

Het beton in de plafonds en muren van een opslagbunker bleek te zijn aangetast. Daardoor kon de weerstand tegen een externe gebeurtenis, zoals een vliegtuiginslag, niet worden gegarandeerd, aldus FANC.

De herstelwerkzaamheden duurden langer dan gepland omdat werd besloten een extra dakstructuur in het gebouw aan te brengen. Volgens FANC is de veiligheid van de bunker nu weer in orde en kan de uitbater beginnen met de reactor op te starten.

Petitie voor sluiting

De centrale in Doel telt vier reactoren. Buurlanden zijn bezorgd over de veiligheid, ook over de andere kerncentrale in België, in Tihange niet ver van Luik. De afgelopen tijd ondertekenden daarom ruim een half miljoen mensen in Nederland Duitsland en België een petitie om de kerncentrales in Doel en Tihange te sluiten. Morgen worden die handtekeningen overhandigd aan het FANC.

