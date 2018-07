Hoek trekt verdediger Klap aan

Jelle Klap (archieffoto) gaat naar Hoek (foto: René van der Vliet)

Klap speelde in Zeeland eerder voor JVOZ en GOES. De verdediger is de elfde nieuwe speler voor de club die vorig seizoen promotie afdwong naar de Derde Divisie. Naast Klap zijn dit de andere tien nieuwe spelers: Sven Mbikulu (clubloos), Levi Mombarg (Zeelandia Middelburg), Kyle Doesburg (ASWH), Gert Jan van Leiden (ADO'20), Lionel Fitsch (Barendrecht), Jonathan Constansia (opgestapt bij Halsteren), Yves Nyemb (VC Vlissingen) en Gianni Tiebosch (Baronie).

Negen spelers verlaten de club: Stef de Backer, Yoshi Verbrugge, Bram Leroy, Birgen Martens, Douwe Zeegers, Aron Verwilligen, Sascha Beshliaha, Titas Vitukynas en Ruben Besuyen. Met een terugkeer van de geblesseerde spits Niek van Sprundel houdt Hoek geen rekening meer.