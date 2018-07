Drie mannen uit Tiel gelinkt aan 31 woninginbraken

Politie (foto: Omroep Zeeland)

Bij een inbraak in Graauw werd het drietal betrapt door een bewoner die het kenteken opschreef en doorgaf aan de politie. Na een vluchtpoging werd een man van 20 en een man van 29 aangehouden, beiden woonachtig in Tiel. De derde verdachte wist te ontkomen, maar werd eind juni alsnog aangehouden. De man zit nog steeds vast.

In de auto vond de politie inbrekersspullen en een deel van de buit bij eerdere inbraken in Hulst en Tholen. Daarnaast lag er in de auto een paar schoenen, waarvan de afdrukken overeen komen met schoensporen die bij inbraken waren gevonden. De Tielenaren komen dit najaar voor de rechter.