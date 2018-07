Deel dit artikel:











Van den Broeke en Verschuure de snelsten in Sportvisserloop

Tim van den Broeke heeft de Sportvisserloop in Yerseke gewonnen. De hardloper uit Vlissingen was de snelste over tien kilometer. Bij de vrouwen ging de winst naar Monique Verschuure.

Harmes snelt voor de latere winnaar Tim van den Broeke uit, Tim Pleijte volgt (foto: Arjan Schotanus) Bij de heren was het een spannende strijd tussen drie atleten. Erwin Harmes (Middelburg), Tim Pleijte en Tim van den Broeke leidden de dans en gaven elkaar weinig ruimte in de straten van Yerseke. Uiteindelijk sloeg Tim van den Broeke toe en behield zeven tellen voorsprong op naamgenoot Pleijte. In het algemeen klassement van het stratenloopcircuit gaat Harmes aan de leiding, hij wordt gevolgd door Martijn de Kok en Ralph Wiessner. Zij liepen alle drie ook vorige week in Zoutelande mee. Top-3 heren Sportvisserloop 1. Tim van den Broeke Vlissingen 33.08' 2. Tim Pleijte Vlissingen 33.15' 3. Erwin Harmes Middelburg 33.59' Monique Verschuure was de snelste bij de dames (foto: Arjan Schotanus) Bij de dames ging de winst net als vorige week in Zoutelande naar Monique Verschuure, die een thuiswedstrijd liep. Verschuure liep de tien kilometer in 38.37'. Gaelle Despesel werd tweede voor Paola van Gilst uit Goes. Verschuure leidt ook in het algemeen klassement met de volle buit: 1000 punten. Despesel en Van Gilst zijn ook hier de nummer twee en drie. Top-3 dames Sportvisserloop 1. Monique Verschuure Yerseke 38.37' 2. Gaelle Despesel Halsteren 41.16' 3. Paola van Gilst Goes 41.28'