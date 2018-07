OM wil tbs voor ontucht plegende huisvriend

De rechtbank van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Van gedachte veranderd

De rechtbank vond het in januari noodzakelijk dat de verdachte nader onderzocht zou worden. Uit onderzoek door gedragsdeskundigen is duidelijk geworden dat de man pedofiele neigingen heeft en een voorkeur voor jonge jongens. De man zit sinds januari vast.

Eerder eiste het OM dertig maanden cel plus tien voorwaardelijk en twee jaar opname in een inrichting. De verdachte was toen al door een psycholoog en een psychiater onderzocht, maar zij kwamen later tot een geheel andere conclusie. Geen opname in een inrichting, maar tbs met voorwaarden of tbs met dwangverpleging.

Tbs met voorwaarden De veroordeelde moet zich aan bepaalde voorwaarden houden, bijvoorbeeld zich psychiatrisch laten behandelen. Hij moet zich houden aan de aanwijzingen van reclassering. Het gaat niet om gedwongen verpleging, maar de veroordeelde verblijft wel vaak in een verslavingskliniek of een forensisch psychiatrische kliniek (FPK). Een tbs'er keert pas terug in de maatschappij als de kans op terugval is verdwenen. Dit beslist de rechter.

Verklaringen broers

De 62-jarige man wordt verdacht van ontucht en verregaande seksuele handelingen met de drie broers en begon daarmee in 2011 toen de broers 4,6 en 9 jaar oud waren. Hij was een huisvriend en paste regelmatig op de drie jongens op. Het misbruik duurde bijna zes jaar.

De verdachte heeft aangegeven de kinderen wel te hebben aangeraakt, maar dat er verder niets zou zijn gebeurd. Uit de verklaringen van de broers zou blijken dat dat wel het geval is geweest. De officier vond de verklaringen van de drie broers zeer geloofwaardig. De jongens krijgen momenteel nog therapie en hebben nog veel last van wat er gebeurd is.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.