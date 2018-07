Deel dit artikel:











Visverbod in deel van Westerschelde voorlopig van de baan

Het geplande visserijverbod in de Westerschelde is voorlopig van de baan. Vanwege de aanleg van kabels naar windmolens op zee gold er een visverbod tussen Vlissingen en Breskens, maar die maatregel is volgens VisNed opgeschort tot eind augustus.

In het rode gebied mocht niet gevist worden volgens het visverbod van de GNA (foto: Nederlandse Vissersbond) De visserijorganisaties Nederlandse Vissersbond en VisNed hebben namens de Zeeuwse vissers gelobbyt tegen dat visverbod. Vandaag werd besloten bij een overleg met vertegenwoordigers van de Nederlands-Vlaamse Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) om het verbod op zijn minst tijdelijk op te schorten. De GNA is de organisatie die toezicht houdt op de veiligheid van de scheepvaart op de Westerschelde. 'Werkzaamheden nog niet eens begonnen' De GNA heeft dat verbod eenzijdig ingesteld vanwege de aanleg van stroomkabels voor toekomstige windmolenparken voor de Zeeuwse kust. Het zou gelden van 1 juli tot en met 31 maart. Vissers hebben meteen protest aangetekend, er zou nog geen compensatie geregeld zijn en bovendien zijn de werkzaamheden nog niet eens begonnen, waren hun argumenten. Vissersschip op de Westerschelde (foto: Omroep Zeeland) De visserijorganisaties zijn met hun protesten naar de GNA gestapt, naar eigen zeggen dus met resultaat. VisNed meldt donderdag via Twitter: "Mooi resultaat overleg in Vlissingen over aanpassing van de veel te rigide sluitingen Westerschelde vanwege het leggen van kabels uit het Borssele windpark. Verbod opgeschort tot eind augustus en ondertussen deze zomer nader overleg!"