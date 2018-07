Camperaars willen camperen en dus start Borsele proef met extra camperplekken

Een witte camper van de gemeente parkeert bij minicamping de Krukel en later op de dag bij minicamping Kwedammertje om de toekomstige camperplekken te promoten. "We hebben ruimte voor vijf ondernemers die drie standplaatsen per onderneming krijgen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot oktober. Eind 2018 kunnen ze dan van start gaan", zegt Arno Witkam, wethouder van de gemeente Borsele.

Buiten het kampeerterrein

De camperplaatsen mogen niet op de bestaande camping staan, maar net erbuiten is wel toegestaan. "Ik zie dat camperaars overnachten onderaan een dijk, dan zie ik ze liever op mijn terrein", lacht Helma Zweemer, campingeigenaar van de Krukel. Camperaar Achiel Verschoore ziet de camperplekken ook wel zitten. "Een camperplek geeft veel meer vrijheid. Ik zou het daarom geweldig vinden als ik straks op een camperplek in Borsele kan staan", aldus Verschoore.

De vijftien nieuwe camperplaatsen mogen tot eind volgend jaar proefdraaien en zullen maximaal vijftien euro per overnachting kosten. Daarna wordt besloten welke definitief blijven.