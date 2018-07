Eerste Folkloristische Dag succes voor Teun Dingemanse

Trekpleisters voor zowel toeristen als lokale bezoekers waren het sjezen- en het ringrijden op en rond het Abdijplein. Op de Markt was de weekmarkt en op Plein 1940 was er een tweedehands markt. De tweede Folkloristische Dag is gepland op donderdag 16 augustus.

Scorebord bij ringrijden eerste Folkloristische Dag (foto: Omroep Zeeland)

Teun Dingemanse (15) uit Grijpskerke won bij het ringrijden, bij de sjezen wonnen Lieneke en Adriaan Reijenierse uit Middelburg. De eerste prijs voor mooist versierde sjees en trekpaard ging naar Jo en Angelina Cevaal uit Ritthem, Jolien en Simon van den Broeke uit Serooskerke hadden het mooist versierde rijpaard.

ITEM Folkloristische dag Middlburg