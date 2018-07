Verkenner adviseert PvdA als nieuwe coalitiepartner Kapelle

Raadszaal Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

De coalitie van Kapelle werd tot begin juni gevormd door de partijen VVD, CDA en SGP, maar die samenwerking klapte na een meningsverschil over de koopzondag. Voor de SGP was VVD-steun voor het voorstel om koopzondagen in alle kernen van Kapelle toe te staan onverteerbaar. Wethouder Marco Kleppe diende daarom zijn ontslag in.

Stabiliteit

Te Veldhuis kreeg vervolgens de taak om te onderzoeken hoe een stabiel bestuur kan worden bereikt in Kapelle. VVD, CDA en PvdA verwachten de gevraagde stabiliteit samen te bereiken. Daarom gaan de partijen in de tweede ronde werken aan een ontwerp samenwerkingsakkoord. Dit ontwerp wordt ter bespreking voorgelegd aan alle raadsfracties, zodat zij hierover kunnen adviseren en suggesties kunnen aandragen.

Eind augustus starten de mondelinge onderhandelingen tussen de partijen. Het streven is om in september een ontwerp van het samenwerkingsakkoord aan de raad aan te bieden.

Lees ook: