Ervaren duikster over duikwrak Le Serpent; 'Maak het wrak dicht'

Duikwrak Le Serpent bij Scharendijke (foto: Omroep Zeeland )

Plafond

Van Aarsen vertelt over haar duik in Le Serpent op de website Duiken in beeld en deed haar verhaal gisteren in het radioprogramma De Nieuws BV. "Er was een uitdagende lijn in het wrak, die hebben we genomen en je verwacht dat het veilig is. Dit bleek niet zo." Wanneer Van Aarsen en haar duikmaatje het wrak willen verlaten volgen ze de gidslijn, maar stoten ze hun hoofd onder een plafond aan het einde van de lijn. Het duo besluit om te draaien en de lijn opnieuw te volgen. Aan het andere eind van de lijn, stuiten ze opnieuw op een plafond.

Aangezien het zicht in het wrak zeer slecht is wegens het dwarrelende sediment, zwemt Van Aarsen tastend met haar hand tegen het plafond op zoek naar de uitgang van het wrak. Het duo vindt gelukkig het luik dat ze terug naar ondiep water leidt.

Foute beslissing

In De Nieuws BV laat ze weten dat je als duiker verwacht dat een gidslijn je altijd weer naar open water gidst, maar dat is volgens haar in Le Serpent niet het geval. Volgens Van Aarsen ligt de lijn helemaal verkeerd. "Een lijn die uitnodigt om in een ogenblik een foute beslissing te nemen."

Andere duikers die ook in Le Serpent gedoken hebben, delen de mening van Van Aarsen. Zo reageert Bart Wydaeghe onder het verhaal van de duikster: "Helemaal mee eens. Één keer binnen geweest. Zelfde idee: er ligt een lijn, maar éénmaal binnen moet je wel heel goed weten hoe het zat. Haal die lijn weg en sluit het af anders ga je blijven ongevallen hebben."

Van Aarsen schrijft daarom dat de gidslijn uit het ruim van Le Serpent weggehaald moet worden: "Of beter nog: maak het wrak dicht."

De Nieuws BV over duikwrak Le Serpent

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is sinds begin dit jaar eigenaar van de drie duikwrakken in het Grevelingenmeer. De Nieuws BV vroeg Staatsbosbeheer of de fatale duik en de reacties daarop nog iets gaan veranderen aan de situatie bij Le Serpent. Staatsbosbeheer liet tegenover het programma weten "in gesprek te gaan met het ministerie van Defensie dat daar personeel opleidt". Daarnaast gaan ze in gesprek met belanghebbenden.

Video van duik in Le Serpent van Duikvereniging De Guppen, uit de Bollenstreek:

