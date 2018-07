AZ blijkt een maatje te groot voor Zeeuws Elftal

Vol goede moed treedt het Zeeuws Elftal aan tegen AZ op Sportpark Volharding in Bruinisse (foto: Omroep Zeeland)

Vol goede moed trad het Zeeuws Elftal in het sportpark aan de Nijverheidsweg, maar al in de zeventiende minuut viel de eerste treffer, de doelpoging van AZ-spits Fred Friday stuitte nog op de Zeeuwse keeper, Joan van Belzen, maar AZ-verdediger Jonas Svensson tikte de rebound in het doel van de Zeeuwen. Vier minuten later maakte Friday de tweede voor AZ. En in de 23e minuut benutte Oussama Idrissi een penalty voor AZ en stond het 0-3.

Genadeloos afgestraft

Een paar minuten later werd een fout van Jarreau Manuhuwa genadeloos afgestraft door AZ-aanvoerder Guus Til. In de dertigste minuut kwam het Zeeuws Elftal nog goed weg door een mooie redding van Van Belzen, maar kort daarna scoorde Idrissi zijn eerste veldgoal van de wedstrijd en niet veel later maakte Friday zijn tweede. Daardoor gingen de Zeeuwen de rust in met een 0-6 achterstand.

Na de rust kwam het Zeeuws Elftal nog sterk terug, een kopbal van Steve Schalkwijk ging maar nét over. En in de 62e minuut viel dan eindelijk die langverwachte tegentreffer. En wat voor één: Frances Kabwe Manengela stiftte de bal met een boogje over AZ-doelman Rody de Boer en bracht zo de stand op 1-6. Daarmee was de eer van de Zeeuwen in ieder geval gered.

Doelpuntenregen

Maar het was nog niet gedaan met de doelpuntenregen voor AZ. Want in de 79e minuut benutte Ricardo van Rhijn van AZ een fout van Jesse Kerkhove en maakte de 1-7.

Kort daarna volgde ook de 1-8, zo op het oog gemaakt door Tijjani Reijnders. Dat was ook meteen de eindstand. De laatste tien minuten van de wedstrijd lukte het geen van beide ploegen om te scoren.

Goed verlopen reeks oefenduels

Op die manier werd het voor het Zeeuws Elftal een pijnlijke afsluiter van de tot nu toe goed verlopen reeks oefenduels tegen profclubs. Eerder speelden de Zeeuwse voetballers tegen Feyenoord en KV Oostende.

AZ-trainer John van den Brom zei voor aanvang al dat hij het Zeeuws Elftal gezien de recente uitslagen zag als een geduchte tegenstander. De Zeeuwen wisten namelijk de Belgische bezoekers uit Oostende op 0-0 te houden en ook tegen Feyenoord stonden ze hun mannetje, die wedstrijd eindigde in een beperkte nederlaag voor de thuisploeg, het werd 0-2.

Zomerkamp

De voetballers van AZ zijn al de hele week in Zeeland. De club uit Alkmaar houdt hier zomerkamp, en bivakkeert dus de hele zomer in Kamperland, waar de AZ-voetballers trainen op de velden van derdeklasser Bevelanders.

