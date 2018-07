Deel dit artikel:











Weer duinbrand bij Vlissingen

In de buurt van het strandpaviljoen Kon-Tiki Beach bij Vlissingen heeft in de duinen even voor 21.30 uur een korte brand gewoed. Dat meldde de Veiligheidsregio Zeeland.

Duinbrand bij Kon-Tiki snel geblust (foto: Provicom) Het ging om een stuk duin van 5 bij 10 meter. Twee blusvoertuigen en een waterwagen waren snel ter plekke. De brandweer meldde een kwartier later dat de brand meester was. Afgelopen zondagavond was er ook een duinbrand. Vlak bij Strandpaviljoen Panta Rhei werd een stuk duin van 20 vierkante meter verwoest door het vuur. Lees ook: Grote duinbrand voorkomen door snel ingrijpen strandwacht