Agenten voeren actie bij City of Dance

Agent arresteert verdachte, archieffoto (foto: Politie)

Naast het City of Dance festival in Middelburg zijn er dit weekend ook andere evenementen waar acties zijn. Bijvoorbeeld bij festival 'Woo Hah' in Tilburg.

Coulance

Overtreders die wildplassen krijgen dus waarschijnlijk geen boete. "Als deze acties niet het gewenste effect hebben, worden onze acties worden de komende periode steeds verder opgebouwd", waarschuwt vakbondsleider Koen Simmers, die het woord voert namens de vier politiebonden ACP, NPB, ANPV en VMHP.

Wie denkt dat dit betekent dat je je ongestraft te buiten kunt gaan, komt volgens Simmers bedrogen uit. "De veiligheid staat voorop. Bij excessen, zoals agressieve vormen van openbare dronkenschap en baldadigheid en vernieling treden actievoerende agenten wel gewoon op. En bovendien zijn er agenten die niet meedoen, dus lopen overtreders sowieso het risico dat ze een bekeuring krijgen."

Actiebereidheid is groot

Volgens Simmers is de actiebereidheid groot. "Zeker ook onder jonge collega's, het zijn dus niet meer alleen de oude collega's die staken, zoals eerder weleens het geval was."

Simmers hoopt dat de overheid met een nieuw cao-bod komt, want het huidige bod is volgens hem slecht voor politiepersoneel. "Er wordt nóg meer flexibiliteit gevraagd, maar de rek is eruit bij de agenten. En we vinden ook dat onze mensen te lang achter elkaar moeten werken. Zoals zeven nachtdiensten achter elkaar, dat moet niet kunnen vinden wij."

'Wij vinden dat we een loonsverhoging verdienen'

Hoewel het Simmers vooral om de werkomstandigheden te doen is, willen de actievoerende agenten ook geld zien. "Onze lonen zijn al jaren gelijk gebleven, terwijl er wel steeds meer van onze politieagenten gevraagd wordt. Daarom vinden wij dat we een loonsverhoging verdienen."

Hoop op inkeer leiding

Dit is de eerste actie, maar volgens Simmers staan er al meer op de planning. "Die worden steeds zwaarder. Wat voor acties dat zijn, kan ik nog niet zeggen. Maar we hopen dat het niet nodig zal zijn, dat de politieleiding tot inkeer komt."