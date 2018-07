Zeeland wordt wakker: politie in actie, duinbrandje en Le Serpent

Agent arresteert verdachte (archief) (foto: Politie)

Actie: geen boete

Bezoekers van het City of Dance festival in Middelburg krijgen bij overtredingen waarschijnlijk geen boetes van de politie. Politiemensen gaan hun cao-eisen kracht bijzetten door hun bonnenboekje op zak te houden, behalve als mensen agressief of baldadig zijn.

Vol goede moed treedt het Zeeuws Elftal aan tegen AZ op Sportpark Volharding in Bruinisse (foto: Omroep Zeeland)

Nederlaag

Het Zeeuws Elftal heeft er gisteravond flink van langs gekregen van de Alkmaarse profclub AZ. Al bij rust was 0-6 voor de bezoekers. De Zeeuwen kwamen na de rust nog wel goed terug, met de enige tegentreffer. Uiteindelijk liep de score voor AZ in Sportpark Volharding in Bruinisse nog verder op, de wedstrijd eindigde in een 1-8 nederlaag voor het Zeeuws Elftal.

Duinbrand bij Kon-Tiki Beach (foto: Provicom)

Duinbrand

Bij Vlissingen heeft gisteravond in de buurt van strandpaviljoen Kon-Tiki Beach een duinbrandje gewoed.

Duikwrak Le Serpent bij Scharendijke (foto: Omroep Zeeland )

Le Serpent

Het afgezonken duikwrak Le Serpent in het Grevelingenmeer moet als het aan de ervaren duikster Annet van Aarsen ligt dichtgemaakt worden. Eind mei kwamen twee duikers in het wrak om het leven als gevolg van oriëntatieverlies. Van Aarsen dook een paar jaar geleden in Le Serpent en kwam in een benarde situatie terecht.

Schuddebeurs, Schouwen-Duiveland (foto: Marijke Jumelet)

Het weer

Wolkenvelden maken in de loop van de ochtend steeds meer plaats voor de zon, al kan het aan zee tot in de middag duren voordat de zon er bij komt. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot tussen 21 graden aan zee en 24 graden in het zuidoosten van Zeeuws-Vlaanderen. De wind is ook vandaag noord of noordwest en zwak tot matig.