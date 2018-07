Loverboy moet 42.000 euro betalen aan slachtoffer

Gerechtshof Den Bosch (foto: Omroep Zeeland)

De destijds 18-jarige vrouw kende man uit Sas van Gent als rapper. Toen zij door omstandigheden niet meer bij haar ouders kon blijven wonen, klopte ze bij hem aan. De toen 22-jarige man overtuigde haar om te gaan werken in de prostitutie. Dat heeft zij vervolgens ruim tien maanden gedaan, van augustus 2011 tot juni 2012.

Zij werkte eerst als prostituee in Gent en toen dit niet meer kon doordat zij een SOA had opgelopen, werd ze gedwongen tot webcamseks. De man en de vrouw leefden van wat zij verdiende, hij had zelf geen inkomsten.

"Het hof neemt het de man kwalijk dat hij misbruik heeft gemaakt van de kwetsbare positie waarin de vrouw verkeerde, nu zij een plek zocht om te wonen en vanwege de gevoelens van verliefdheid die zij voor hem had. Doordat hij de vrouw tot prostitutie heeft aangezet zijn haar geestelijke integriteit en persoonlijke vrijheid aangetast. Bij slachtoffers van mensenhandel kunnen gevoelens van angst en onzekerheid blijven bestaan, waardoor zij ernstig kunnen worden belemmerd in hun intermenselijke relaties en bij hun deelname aan het maatschappelijke verkeer. In haar slachtofferverklaring heeft de vrouw daar ook uiting aan gegeven."

In juli 2015 kreeg man uit Sas van Gent van de rechtbank in Middelburg twee jaar celstraf. Volgens de rechter had de man het meisje uitgebuit en geen spijt betuigd. In het hoger beroep had het OM 20 maanden cel geëist.