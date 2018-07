Teleurgestelde Zeeuwen: niet iedereen kan mee doen aan de Nijmeegse Vierdaagse

Jacqueline van de Schraaf uit Goes is één van die teleurgestelde Zeeuwen. Samen met drie wandelvriendinnen wilde zij voor het eerst de Nijmeegse Vierdaagse lopen: "We hadden het leuke idee om met elkaar voor het eerst de levenservaring op te doen van de Nijmeegse Vierdaagse, maar zij mogen wel en ik mag niet. Beetje lullig."

Jacqueline is niet de enige. In Nederland zijn er ruim vierduizend pechvogels. Omdat er altijd meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, kunnen diegenen die voor het eerst meelopen uitgeloot worden. Jacqueline: "Het is ook weer niet het einde van de wereld. Volgend jaar is er weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Ik ga de meiden natuurlijk aanmoedigen en stiekem loop ik dan een stukje met ze mee ter morele ondersteuning en om zelf een beetje in de sfeer te komen."

Iets minder Zeeuwen dan vorig jaar

Dit jaar doen er ruim 530 Zeeuwen mee aan de vierdaagse, vorig jaar waren dat er ongeveer 600. Ieder jaar zijn de Zeeuwse mannen in de meerderheid, zoals te zien in onderstaande grafiek. Onder Zuid-Bevelanders zijn de verhoudingen minder scheef dan onder Noord-Bevelanders of Walchenaren.