Weervisserij erkend als immaterieel erfgoed

Op de lijst staan een heleboel sociale gewoonten, tradities, uitdrukkingen in de taal, rituelen en ambachtelijke vaardigheden. Zeeuwse tradities als krulbollen en straô rieen kregen eerder al erkenning. Maar nu staat weervisserij ook in hetzelfde rijtje als bijvoorbeeld fierljeppen en het Brabants worstenbroodje.

De Weervisserij in de Oosterschelde is een vistechniek waarbij met behulp van een 'Weer' ansjovis wordt gevangen. Een Weer is een V-vormig staketsel in het water dat uit houten palen bestaat met aan het einde een fuik. Bij het vissen wordt gebruikgemaakt van de grote verschillen tussen eb en vloed. Er wordt gevist vanaf eind april tot medio juli.