Bewoners Sas van Gent zijn vrachtwagens beu: 'De brokken vallen uit de muur'

Scheuren in kozijn komt volgens bewoners door het vele vrachtverkeer (foto: Omroep Zeeland)

Zo'n zeven jaar woont Fiona aan de Westkade. Samen met haar man heeft ze een Dier- en Bloemenzaak en een postkantoor. "Aan de bovenkant bij de ramen beginnen de brokken uit de muur te vallen. Dit pand is in 2011 helemaal opgeknapt. De muren zijn toen gestuukt, maar vanaf de laatste maanden is er dit aan de hand."

Bestemmingsverkeer

Al jaren wordt er gesproken over het vrachtverkeer door Sas van Gent. De gemeente Terneuzen plaatste enige tijd geleden borden waardoor vrachtauto's die geen bestemmingsverkeer zijn hopelijk geweerd worden uit het dorp.

De borden zijn alleen moeilijk te handhaven volgens de gemeente omdat het lastig te bepalen is wat nou precies bestemmingsverkeer is. Verder pakte de gemeente de Westkade aan. Een rotonde, zebrapaden en wegversmallingen moeten ervoor zorgen dat er rustiger gereden wordt.

'Minder vrachtauto's'

Volgens wethouder Ben van Assche rijdt er nu wel minder vrachtverkeer door Sas van Gent dan voorheen. "We hebben brieven gestuurd naar omliggende bedrijven om het vrachtverkeer anders te laten verlopen. Ook de komst van de Sluiskiltunnel heeft geleid tot minder vrachtauto's aan de Westkade. We hebben een jaar na de opening van de Sluiskiltunnel metingen uitgevoerd en daaruit blijkt dat."

De N62, de Tractaatweg, wordt momenteel stevig onder handen genomen. De ruim tien kilometer lange weg wordt verdubbeld en krijgt nieuwe rotondes en kruispunten. In het voorjaar van 2019 moet het af zijn. Van Assche: "We verwachten dat het vrachtverkeer dat over de Westkade komt hierdoor nog meer gaat afnemen."

Dwars door het dorp

Dat zal het bestemmingsverkeer natuurlijk niet tegenhouden om toch over de Westkade te rijden. Vrachtverkeer vanuit Gent en Zelzate dat richting Sas van Gent of Sluiskil moet, pakt namelijk al snel de N252 en rijdt dus dwars door het dorp.

Een van die bedrijven die zich mag rekenen tot bestemmingsverkeer is Van Denderen. Het bedrijf handelt in zand en grind en heeft een depot in Sluiskil. Volgens Roel van Denderen, derde generatie van het bedrijf, kan het niet anders. "Als we via de Tractaatweg rijden, dan zijn we minstens een half uur langer onderweg. Economisch niet verantwoord aangezien we soms zestien ritten op een dag hebben, maar daarnaast is het milieutechnisch ook niet een beste optie."

Nieuwe metingen

De gemeente wil nu eerst afwachten hoe de vernieuwing van de Tractaatweg uitpakt. In het najaar zullen er nieuwe metingen gedaan worden aan de Westkade en ook later, als de Tractaatweg helemaal af is. Voor Kouwenhoven een hard gelag. "Ik zit nu wel met de gebreken en wie gaat hier nou voor opdraaien? Wij hebben veel geld gestoken in het opknappen van dit pand dus we willen het wel graag weer terug in die staat hebben."