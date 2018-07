Bulgaarse moordverdachten op 25 oktober voor de rechter

Onderzoek na vondst vermoorde man (foto: HV Zeeland)

De drie andere verdachten hadden zich afgemeld. De twee 39-jarige verdachten werden in deze zaak als eerste aangehouden, dat gebeurde in augustus 2017 in Italië. De 47-jarige vierde verdachte werd in oktober 2017 opgepakt.

Camerabeelden

De advocaat van de vrouwelijke verdachte om camerabeelden uit twee straten. Die beelden zouden de verklaring van zijn cliënte kunnen ondersteunen dat zij verdwaald door Rilland heeft gelopen. Volgens de advocaat is de vrouw weggegaan uit de woning van Van Schaik voordat hem iets werd aangedaan. Daarnaast vroeg de advocaat om opheffen van de voorlopige hechtenis van de vrouw, of om schorsing van de hechtenis.

De rechtbank zei pas na de inhoudelijke behandeling in oktober de verklaringen inhoudelijk te kunnen beoordelen. Daarom besloot de rechtbank dat de vrouw nog moet blijven vastzitten.

Spijtbetuiging

De vrouw wordt door de andere verdachten aangemerkt als het brein achter de ripdeal. Dat heeft de vrouw steeds ontkend. Volgens haar vreesde ze voor haar leven en werd ze gedwongen. De vrouw mocht nog even het woord voeren en betuigde spijt aan het slachtoffer en de familie.

