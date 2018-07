Je zal maar net vakantie hebben en nu alweer naar school moeten...

De 12-jarige Wouariya el Ouazazi kijkt een beetje beteuterd: "Ik had toch liever vakantie gehad, maar het is niet heel erg. Ik ben de afgelopen jaren ook naar de zomerschool geweest, dus het hoort er een beetje bij." Zakaria el Hattaach bekijkt het een stuk positiever: "Ik zou toch niet op vakantie gaan, dus ik vind het niet zo erg om naar de zomerschool te gaan."

Zo'n veertig kinderen zijn begonnen met de zomerschool in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Er is één ding waar de kinderen het over eens zijn: zomerschool is leuker dan gewone school. Dat komt doordat de kinderen niet met hun neus in de boeken zitten, maar juist ook veel op stap gaan. Zakaria: "Als ik na de zomer weer naar mijn gewone school moet, denk ik: was ik maar weer op de zomerschool."