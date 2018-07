Femke Bun gaat deze vakantie flink aan het schrijven

Femke Bun op bezoek in De Muziekmiddag (foto: Omroep Zeeland)

Sinds wanneer ben je bezig met muziek?

"Eigenlijk al sinds heel jonge leeftijd. Toen ik in de brugklas kwam begon ik met het schrijven van liedjes. En ik deed altijd mee met schoolprogramma's, dan zong ik ook voor de klas. De reacties waren best wel positief, maar ik kan het me niet super goed herinneren."

Je won de Zeeuwse Belofte. Daar heb je drie rockbands verslagen.

"Ik won de bandcompetitie Steenworp en zo kwam ik bij de Zeeuwse Belofte terecht. Ik kwam er vrij laat achter dat het 'menens' was. Toen ik de bandjes zag, dacht ik: hoe gaan ze dit nu vergelijken? Iedereen heeft z'n eigen specialiteit in z'n eigen genre. Een punkband, een metalband vergelijken met een singer-songwriter. Ik was verrast dat ik had gewonnen."

Ik ben wel geschrokken dat mensen pas denken dat je iets voorstelt als je iets wint. Daar ben ik het niet mee eens." Femke Bun - singer-songwriter

Wat is er veranderd na het winnen van die titel?

"Om eerlijk te zijn: eigenlijk niet super veel. Ik heb gemerkt dat het winnen van wedstrijden wel belangrijk is om aanvragen te krijgen voor optredens. Maar ik ben wel geschrokken dat mensen pas denken dat je iets voorstelt als je iets wint. Daar ben ik het niet mee eens."

Hoe gaat het met het opnemen en schrijven?

"Op dit moment heb ik vakantie. De afgelopen paar weken heb ik het heel druk gehad met het afronden van het eerste studiejaar. Deze vakantie ga ik flink aan het schrijven. De liedjes gaan over dingen die ik in het dagelijkse leven meemaak, problemen waar ik mee zit. Ik ben nogal een 'rommelig' persoon. Veel dingen gaan door elkaar, soms is het heel druk, stress. Ik maak dan een schema om het op orde te krijgen en te kunnen overzien, ruim m'n kamer op en dan kan ik weer verder."

Door wie word je geïnspireerd?

"Door veel artiesten. Nothing But Thieves vind ik een gave band. Dodie Clark en ZZ Ward. Ik had ook een John Mayer-fase, maar die is net weer een beetje voorbij."

Femke Bun - Falling Again

Met wie werk je samen bij het schrijven of in de studio?

"Schrijven doe ik alleen. Tijdens de opnamedagen in de studio heb ik wel samengewerkt met andere muzikanten die ik heb gevraagd. Ik heb arrangementen uitgeschreven voor drums, strijkers en trompet. Na de zomer wordt het uitgebracht. Het wordt geen cd, ook geen mini-album, maar m'n beide albumpjes '2017' en 'Typhoon' ga ik samenvoegen in een speciaal iets waar ik nog niet veel over kan vertellen. Er komen 10 nummers op te staan. Ik moet wel veel in m'n eentje doen, dus het is veel werk om het netjes te maken en zo dat ik er tevreden over ben."

Waar sta je, denk je, over 10 jaar?

"Ik heb wel ambities in de muziek. Volgend jaar hoop ik met een band op te treden. Maar over 10 jaar? Na m'n studie denk ik dat ik ergens nog een master ga doen. Het lijkt me ook leuk om nummers te schrijven voor andere artiesten. Ik wil zeker verder in de muziek, misschien in combinatie met de kunstwereld, muziek bij films, backing vocals."

Femke Bun vertelt over haar inspiratiebronnen en muzikale plannen