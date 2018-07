Bijna alles zit mee voor festival City of Dance in Middelburg

Er zijn verschillende muziekpodia en foodtrucks, ook staat er een reuzenrad. City of Dance was vroeger in het centrum van Middelburg, maar verhuisde in 2016 naar een terrein aan de rand van de stad.

Het festival begint traditiegetrouw met een gratis dag op vrjdag. Voor zaterdag en zondag moet je kaarten kopen en die zijn bijna allemaal uitverkocht. Organisator Martin Priem is laaiend enthousiast: "We hebben alles mee hè, mooi weer, Zeeland, jeeej!"

Politie te vriend

Toch is er één ding dat het festival niet helemaal meezit dit weekend. Omdat de politie staakt zullen er in sommige gevallen geen bekeuringen uitgedeeld worden. Maar daar wil de organisator verder niets over kwijt, hij houdt de agenten graag te vriend.

Hier barst het feest dit weekend los (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: