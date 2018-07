Winkeliers boos over uitspraken Vlissings raadslid

Elliot schreef ook dat de winkels in Vlissingen elke zondag open mogen zijn, maar dat slechts enkelen hier gebruik van maken. "Wat ze blijkbaar niet weet is dat in juli en augustus het merendeel van de winkels in Vlissingen iedere zondag open is", zegt Jaap van Boven, bestuurslid van de Vlissingse Ondernemers Centrale. "En we werken er hard aan om dit in de toekomst vaker te laten gebeuren. Dit voelt als een trap na."

Ondernemers eisen een rectificatie

De teleurstelling is daarom groot. Van Boven: "Waarom zou je dat nou niet weten? Het is gewoon pure desinteresse en dat maakt mij boos."

Als reactie laat Elliot weten dat ze zich al jaren inzet voor Vlissingen en de binnenstad. "Dat de winkels nu elke zondag open zijn in de zomer is een prima begin! Verder vertel ik wat ik doe als consument", schrijft ze op Facebook. De ondernemers nemen hier geen genoegen mee en eisen een rectificatie.

Koopzondag in Vlissingen? Is dat niet de derde zondag van de maand?" Winkelende man in Vlissigen

Een rondgang van Omroep Zeeland in de Vlissingse binnenstad leert dat meer Vlissingers in het duister tasten over de winkelopenstelling op zondag in hun stad. De meesten hebben geen idee, een enkeling doet een gok: "Is dat niet de derde zondag van de maand?" Voor de duidelijkheid: de koopzondag in Vlissingen is iedere laatste zondag van de maand.