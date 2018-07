Drie keer raden welke Nederlandstalige hit weer een record breekt in België...

BLØF en Geike Arnaert kregen in België een gouden plaat. (foto: BLØF)

De nummer 1 positie van BLØF en Geike Arnaert in de Vlaamse Ultratop 50 was niet aaneengesloten. Nadat Zoutelande de lijst twintig weken had aangevoerd, nam het nummer Verover Mij van de Vlaamse zanger Niels Destadsbader op 8 juni de koppositie over. Vandaag stond Zoutelande echter weer bovenaan de lijst en was het record een feit.

De Vlaamse top 50 van Ultratop zet wekelijks de best verkochte, meest gestreamde en meest gespeelde Nederlandstalige nummers uit Vlaanderen op een rijtje.

Ook in de 'gewone' Ultra Top 50, waarin ook anderstalige muziek is opgenomen, is Zoutelande na dertig weken steeds terug te vinden. Het nummer staat daar op positie 12.

Zanger Paskal Jakobsen tijdens een optreden met het Zeeuws Orkest op Concert at Sea 2018. (foto: Omroep Zeeland)

In Nederland is het nummer inmiddels niet meer in de Top 40 te vinden. Na 31 weken, waaronder tien weken op plek 1, verdween Zoutelande op 29 juni 2018 uit de hitlijst. Het nummer stond afgelopen zaterdag - na 34 weken - nog wel in de Mega Top 50 van NPO 3FM, op plaats 23.

Lees ook: