'Defensie had beter naar mariniers moeten luisteren'

Eerder zette de medezeggenschapsraad zestig punten op een rij om aan te tonen dat de nieuwe marinierskazerne tekort zou schieten. Zo voldoet de schietbaan niet aan de wensen, kunnen grote fregatten niet aanmeren en zijn de vergunningen nog niet rond.

Vandaag oordeelde de geschillencommissie volgens RTV Utrecht dat veel van die zestig punten inderdaad niet goed onderbouwd zijn door de marineleiding. Ook is er geen dialoog geweest met de medezeggenschapsraad: hoe de kazerne moet worden, is eenzijdig opgelegd.

In 2012 werd besloten de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen te verhuizen. Het afgelopen jaar is die voorgenomen verhuizing regelmatig in het nieuws geweest. Mariniers en vakbonden protesteerden: ze willen hun sociale contacten in Doorn niet opgeven, stellen dat er geen of weinig vacatures zijn voor hun partners en maken zich zorgen over de mogelijkheden van de Zeeuwse banenmarkt. Verder hekelen ze de nieuwe accommodatie: daar zou geen schietbaan zijn en zouden mariniers met meerdere personen op één kamer moeten slapen.