Hierdoor kun je straks toch nog de klei van de Hedwigepolder onder je voeten voelen

Van de klei uit de Hedwigepolder willen ze bakstenen maken en daar dan een stukje plaveisel mee leggen op, bijvoorbeeld, het Adbijplein in Middelburg. Liesbeth Labeur en Alexander Herrebout denken nog na over de beste bestemming. "Misschien ligt die baksteen wel op heel onverwachte plekken, overal in Zeeland", zegt Alexander Herrebout, "En dan is die polder verdwenen, maar toch ook weer niet."

Verschillende bakmethodes

Hoe de stenen er precies uit gaan zien, daar zijn ze nog niet helemaal uit. De komende tijd experimenteren de twee met verschillende bakmethodes. "Misschien glazuren we ze", zegt Liesbeth Labeur. "Of worden ze waterdoorlatend", glimlacht Alexander Herrebout.

Hedwigepolder (foto: Omroep Zeeland)

Landschap zonder geschiedenis

Het kunstproject is geen protest tegen de ontpoldering. "Eigenlijk is het helemaal niet erg dat mensen natuur willen maken, want landbouwgrond zoals hier is een monocultuur, waar alles doodgespoten wordt en in de natuur mag alles leven", zegt Liesbeth Labeur, "Maar tegelijkertijd is nieuwe natuur zo anoniem. Daar hebben mensen helemaal niets mee, daar heb je geen geschiedenis mee."

Beeldend kunstenaars Liesbeth Labeur en Alexander Herrebout (foto: Omroep Zeeland)

"Landschap gaat altijd ook over emotie. Landschap verandert altijd", zegt Alexander Herrebout, "Maar het is mooi om het vast te leggen, los van de politiek. Daarmee wordt het iets dat tot de verbeelding spreekt."