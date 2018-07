Dit zijn de indelingen van het Zeeuwse amateurvoetbal

Kloetinge won vorig seizoen een periodetitel (foto: Omroep Zeeland )

1e klasse B zaterdag

Kloetinge speelde vorig jaar ook al in de Rotterdamse 1e klasse. De club wist net niet te promoveren naar de Hoofdklasse. De Meeuwen promoveerde als kampioen van de 2e klasse voor het eerst naar de 1e klasse.

1e klasse B zaterdag

BVCB Honselersdijk Brielle Kloetinge De Meeuwen Poortugaal Deltasport Rijsoord Die Haghe RVVH Fortum Sport SHO Heinenoord Westlandia

Daan Eikenhout promoveerde met De Meeuwen naar de eerste klasse (foto: Omroep Zeeland)

2e klasse E zaterdag

De 2e klasse is Zeeuwser dan vorig seizoen. Toen speelden er vijf clubs in die niet uit de provincie komen, dit seizoen zijn dat er nog maar twee. Nieuwkomers zijn het gedegradeerde Bruse Boys en promovendi Yerseke, Krabbendijke en Tholense Boys.

2e klasse E zaterdag

Arnemuiden NSVV Bruse Boys Oostkapelle DBGC Serooskerke FC Axel SSV'65 Krabbendijke Terneuzense Boys MZC'11 Tholense Boys Nieuwdorp Yerseke

Yerseke werd kampioen in de derde klasse A (foto: Omroep Zeeland)

3e klasse A zaterdag

In de derde klasse A spelen net als vorig seizoen alleen Zeeuwse ploegen. Door de promotie van Veere en De Noormannen heeft deze klasse nog meer Walcherse derby's.

3e klasse A zaterdag

Bevelanders Luctor Heinkenszand De Noormannen RCS FC Dauwendaele VCK GPC Vlissingen Veere 's Heer Arendskerke Vlissingen Kapelle Walcheren Kruiningen Zaamslag

Voor het derde jaar op rij gaat trainer John Bentschap Knook voor kampioenschap met RCS (foto: Twitter RCS)

3e klasse B zaterdag

Slechts vier Zeeuwse clubs zitten dit seizoen in de derde klasse B. Drie Thoolse clubs en één Schouwse club, NOAD'67, Smerdiek, WHS en ZSC'62.

3e klasse B zaterdag

DFC NOAD'67 DHV Prinsenland Dubbeldam SEOLTO De Fendert Smerdiek Halsteren WHS Klundert Wieldrecht Kogelvangers ZSC'62

Tholense Boys promoveerde na drie jaar op rij tweede te zijn geworden naar tweede klasse (foto: Tholense Boys)

4e klasse A zaterdag

De vierde klasse is behoorlijk opgeschud. Drie clubs promoveerden, Veere, Luctor Heinkenszand en De Noormannen, terwijl Wemeldinge en Lewedorpse Boys degradeerden. Ook is de Zeeuws-Vlaamse derby Cadzand-Spui weer terug van weggeweest. Hoedekenskerke en Kwadendamme spelen komend seizoen gezamenlijk als één elftal terwijl GOES voor het eerst sinds 2006-2007 weer een zaterdag elftal heeft. Zeeland Sport hield op te bestaan.

4e klasse A zaterdag

Apollo'69 Lewedorpse Boys Cadzand MZVC Colijnsplaatse Boys Nieuwland Domburg Patrijzen GOES Spui Hoedekenskerke/Kwadendamme Wemeldinge Jong Ambon Wolfaartsdijk

KNVB maakt nieuwe indelingen amateurvoetbal bekend (foto: Omroep Zeeland)

4e klasse B zaterdag

Brouwershaven is na vijf jaar in de reserve klasses weer teruggekeerd in het standaardvoetbal van de KNVB. De Schouwse club hoeft dit seizoen maar twee keer de provincie uit.

4e klasse B zaterdag

Brouwershaven SPS Duiveland VVC'68 DwO'15 Vosmeer Hansweertse Boys Vrederust Rillandia FC De Westhoek Stavenisse WIK'57 SKNWK Waarde

Steven Seedo is de trainer van FC De Westhoek (foto: Omroep Zeeland)

2e klasse E zondag

Zeelandia Middelburg is net als vorig seizoen de enige Zeeuwse club in deze klasse en moet dus opnieuw veel kilometers reizen.

2e klasse E zondag

Beek Vooruit SC Kruisland Cluzona Unitas'30 Hoeven Uno Animo JEKA VOAB Madese Boys WSC Rijen Zeelandia Middleburg SARTO Zundert

Zeelandia Middelburg (foto: Warda Soethout)

3e klasse A zondag

Vier Zeeuwse clubs dit jaar in de derde klasse. Dat is er één minder dan vorig jaar. Hontenisse en Breskens degradeerden, alleen Clinge promoveerde.

3e klasse A zondag

Clinge SC Gastel HVV'24 Schijf MOC'17 Steenbergen Philippine Terneuzen RBC VVR Roosendaal Victoria'03 SAB Virtus

Pieter Ongena is de trainer van HVV'24 (foto: trainervoetbal.be)

4e klasse A zondag

Veel Zeeuws-Vlaamse derby's dit seizoen in de vierde klasse. Drie clubs van buiten de provincie.

4e klasse A zondag

Biervliet METO Breskens ODIO Groede Oostburg Hontenisse RIA W Hulsterloo STEEN IJzendijke Vogelwaarde Koewacht WVV'67

Mario de Fouw is de nieuwe trainer van Biervliet (foto: Omroep Zeeland)

5e klasse A

Acht Zeeuws-Vlaamse clubs en zes West Brabantse clubs spelen komend seizoen in de vijfde klasse.

5e klasse A zondag

Aardenburg Nieuw Borgvliet Corn Boys Rimboe Graauw SDO'63 Hoofdplaat Schoondijke Lepelstraatse Boys Sluis Moerstraten Sluiskil NVS Vivoo

Wedstrijdmoment uit Sluiskil-Corn Boys (foto: Angelique Bevelander)

De indelingen voor Hoek, GOES en Vlissingen werden al eerder bekend gemaakt.