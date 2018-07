Deel dit artikel:











De caravans staan weer in de rij om bij de Zeeuwse stranden te komen

Op de wegen richting de Zeeuwse stranden is goed te merken dat de zomervakantie weer begonnen is. Zo zijn rond het middaguur op de A58 Zeeland in meerdere korte files ontstaan. Met name caravans stonden in de rij om bij de de Zeeuwse kust te komen. Bij elkaar liep de filelengte op tot een kilometer of veertien.

File in de Vlaketunnel door vakantiedrukte (foto: Omroep Zeeland) Ook op de N57 en de N59 stonden vanmiddag files, ook die werden veroorzaakt door de vele vakantiegangers die hier op zoek gaan naar verfrissing aan de Zeeuwse kust.