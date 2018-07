Podiumplaats voor Van der Lijke in laatste etappe Ronde van Oostenrijk

Nick van der Lijke (foto: Orange Pictures)

De derde plaats in de etappe is een evenaring van zijn beste seizoensprestatie. Eerder dit jaar werd de renner van de Roompot-Nationale Loterijploeg al eens derde in de derde etappe van de Ronde van Luxemburg. De 26 jarige Middelburger eindigde elke rit in de Ronde van Oostenrijk in de top 50, waarvan dus drie keer in de top 10. Afgelopen zondag werd Van der Lijke negende in de tweede etappe en dinsdag werd hij vijfde.



Roompot

Van der Lijke's ploeggenoot, Pieter Weening won afgelopen woensdag de Koninginnenrit in de Ronde van Oostenrijk. Daarmee zorgde Weening voor de eerste zege van dit jaar voor de Roompot-Nationale Loterijploeg. De achtste en laatste etappe van de Ronde van Oostenrijk werd vandaag gewonnen door de Italiaan Giovanni Visconti. De Belg Ben Hermans is winnaar geworden van het eindklassement in Oostenrijk.