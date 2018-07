Deel dit artikel:











Aan paardenliefhebbers geen gebrek in Waarde

Het lijkt wel of er in de regio Reimerswaal opvallend veel paardenliefhebbers wonen. Bij de Horse Fair in Waarde liep het vandaag storm met vooral vrouwen en meisjes die dol zijn op de edele dieren.

Tijdens de fair draait het natuurlijk vooral om paarden, maar ook om andere zaken. Dat is volgens organisator Mariella Wagenaar ook meteen het geheim van het evenement: "Wij paardenmeisjes houden ook van andere dingen dan paarden." Daarom zijn er op het terrein ook foodtrucks, activiteiten voor kinderen en verkoopkraampjes met kleding en make-up. De hoogtepunten van de dag hadden toch nog alles met paarden te maken. De bekende Zeeuwse amazone Dinja van Liere gaf een clinic en er was een fotoworkshop waarbij men leerde om de dieren mooi vast te leggen. Waarde Got Talent Dit was het derde jaar dat het evenement georganiseerd werd. Vanavond gaat het feest nog door met het showgedeelte Waardse Horse Fair Got Talent. Een ritje op een pony kost 1 euro tijdens de fair (foto: Omroep Zeeland)