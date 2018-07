Minnaard hele dag voorop in Tour the France: 'Het was een opwelling'

Minnaard nam al vroeg in de etappe de benen met Laurens Ten Dam van Team Sunweb en de Fransman Fabien Grellier van Direct Energie. ''Het was puur toeval. Ik zag Laurens gaan en ik vroeg aan de ploeg of ik mocht gaan. Het was goed dus ik ben gegaan. Het was gewoon opwelling maar het was heel, heel mooi.''

Bergpuntje

Op de Côte de Pacy-sur Eure, een klim van de vierde categorie, kwam Minnaard als eerste boven waardoor hij een punt pakte voor het bergklassement. Ten Dam had echter geen zin om verder te rijden met de twee vluchters en liet zich terugzakken in het peloton. Op de tweede berg van de dag, de Côte de Feuquerolles, pakte Grellier weer het bergpuntje waardoor de twee overgebleven vluchters de buit eerlijk verdeelden.

In de tussensprint in La Neuve-Grange gingen beide renners vol voor de eerste plaats, maar was Grellier net iets sneller dan Minnaard. Ondertussen reed de andere Zeeuw in deze Ronde van Frankrijk, Antwan Tolhoek, op kop van het peloton om het verschil met de vluchters stabiel te houden. Daardoor hadden Minnaard en zijn metgezel nog maar een voorsprong van twee minuten met nog vijftig kilometer voor de boeg.

Nadat de ploegen van Gaviria, Groenewegen en Greipel een mannetje op kop van het peloton hadden gezet, ging het snel met de voorsprong van de koplopers. Op tien kilometer van finishplaats Amiens werd Minnaard teruggepakt. Grellier probeerde het nog met een wanhoopspoging, maar werd een paar kilometer later ook ingerekend. In de eindsprint was het Tolhoek's ploeggenoot Dylan Groenewegen die voor de tweede maal op rij wist te winnen.