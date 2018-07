Deel dit artikel:











Lindsey Paling haalt geld op en gaat naar WK

Buiten is het deze week zo'n 25 graden, maar Lindsey Paling (21) uit Koudekerke is vooral binnen te vinden. Ze bereidt zich in Middelburg voor op het Jeugd WK Bowlen, over een kleine twee weken in Detroit. Het was nog even de vraag of ze wel kon gaan. De Nederlandse Bowling Federatie stuurt Lindsey Paling wel naar Amerika, maar ze moet de reis zelf betalen.

Ze heeft 2500 euro nodig om naar het Jeugd WK te kunnen. ''Ik heb toen een crowdfunding opgezet en had het geld vlot bij elkaar.'' Het ging veel sneller dan verwacht. Ik ben echt heel blij.'' Vooral 'mensen van de club' gaven geld. Ze hebben veel vertrouwen in Lindsey. Onnatuurlijke bewegingen Misschien traint ze daarom wel zo hard nu. Ze wil het vertrouwen van de mensen niet schaden. En dus brengt ze iedere dag uren door op de bowlingbaan. ''Je maakt eigenlijk alleen maar onnatuurlijke bewegingen'', zegt Lindsey tussen de worpen door. Het is dus herhalen, herhalen en nog eens herhalen. Lindsey Paling kan niet wachten totdat het WK begint (foto: Omroep Zeeland) 'We kunnen er tegenaan' En dan verschijnt er een grote lach op haar gezicht. Ze heeft een 'strike' gegooid. Dat doet ze wel vaker, maar het blijft leuk. Met het WK voor de deur is een goede vorm heel welkom. Lindsey kijkt uit naar het grote toernooi. ''In 2015 heb ik meegedaan aan het Jeugd EK in Leipzig. Dat was al bijzonder. Ik denk dat een WK alleen maar grootser en drukker is.'' Mede dankzij het geld van alle donateurs is ze er helemaal klaar voor. ''Ik heb nu alles rond. Ik heb ook nieuwe bowlingballen. Dus we kunnen er tegen aan!'' Lindsey Paling is traint hard om op het Jeugd WK te shinen (foto: Omroep Zeeland)