Kinderen duiken in de haven van Zierikzee, als protest tegen betutteling

Een frisse duik nemen in de Zierikzeese haven, het klinkt als een leuk tijdverdrijf, maar in dit geval zit er een serieuze boodschap achter. Want het moet maar eens gedaan zijn met de betutteling van de gemeente, vinden deze actievoerders.

Officieel mag het al langer niet, van de kade duiken in de haven van Zierikzee, maar tot nu toe werd er nooit streng op gehandhaafd. Maar de gemeente Schouwen-Duiveland heeft aangekondigd dat er vanaf nu wél gecontroleerd gaat worden en dat wie het verbod overtreedt een forse boete kan verwachten. Storm van verontwaardigde reacties Die bekendmaking leidde tot een storm van verontwaardigde reacties op Facebook en daarom besloten Christoel Brunger en Karin van Dongen uit Zierikzee deze protestduik te organiseren. Onder de noemer van een Havenzwemdag negeerden de actievoerders zaterdag het verbod en doken van de kade. Als reden voor het verbod noemt de gemeente het gevaar: bij laag water kun je onzichtbare rommel op de bodem raken en jezelf verwonden. Toch vindt Christoel Brunger uit Zierikzee het belachelijk dat er straks boetes voor uitgedeeld worden. "Er wordt hier al eeuwenlang gezwommen en het is al die tijd goed gegaan." Geluidsoverlast Naast het gevaar voor de kadeduikers zijn er klachten binnengekomen. Onder meer over jongeren die over boten heen klimmen. Soms schalt er nog tot laat in de avond harde muziek uit de boxen. Lang niet alle omwonenden zijn het dan ook eens met deze protestduik. Het zijn er maar een paar die het voor ons verpesten. Wij willen alleen maar zwemmen." jonge zwemmer uit Zierikzee Met het zwemmen heb ik niet zo'n probleem", zegt éen van die omwonenden, die niet voor de camera wil reageren. "Wel met die harde muziek, de rommel die ze achterlaten en de levensgevaarlijke capriolen die sommigen van hen uithalen." 'Maar een paar rotte appels die het verpesten' De klachten van omwonenden snappen de actievoerders wel. Toch blijven ze bij hun standpunt. "Het zijn maar een paar rotte appels die het verpesten voor de rest. De kinderen die hier nu aanwezig zijn', doen dat niet, dat zijn de wat oudere jongeren." Zelf snappen de kinderen er ook niets van. "Ik zou de boete niet eens betalen. Het slaat toch nergens op?!", zegt de één. "Het zijn er maar een paar die het voor ons verpesten. Wij willen alleen maar zwemmen", vult een ander aan. Geen boetes, maar waarschuwingen De timing van de protestduik kon niet beter, want agenten zijn net aan het staken. Sinds maandag delen ze geen boetes uit, maar geven ze waarschuwingen voor kleine vergrijpen. De gemeente heeft laten weten dat ook de handhavers van de gemeente voor deze ene keer geen bonnen uitschrijven.