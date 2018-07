Deel dit artikel:











Dronken scooterrijder rijbewijs kwijt én opgepakt in Goes

Een 17-jarige jonge brommerrijder is zaterdagnacht opgepakt in Goes voor het verstoren van de openbare orde. Eerder die nacht was hij al zijn rijbewijs kwijtgeraakt na een dronken rit over de Van Hertumweg in Goes.

Politielogo op het uniform van een agent (foto: Politie) Surveillerende agenten zagen de jongen daar rond 01.15 uur rijden, terwijl hij plat over zijn stuur lag met ongeveer 70 kilometer per uur. De 17-jarige inwoner van Oudelande werd staande gehouden en moest op het bureau een blaastest doen. Te voet de stad in Daaruit bleek dat hij ruim vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol ophad, hij blies 480 ug/l terwijl een beginnend bestuurder niet meer dan 88 ug/l in zijn adem mag hebben. Zijn rijbewijs werd ingevorderd. Na contact met zijn ouders mocht hij, met hun toestemming, het politiebureau weer verlaten, waarna hij te voet de stad in ging. In de Goese binnenstad kwamen de agenten de jongen opnieuw tegen. Iemand wees hen erop dat er een jongen constant liep te schelden en te vloeken. Dat bleek niemand minder dan diezelfde 17-jarige jongen die ze eerder al staande hadden gehouden. Naar huis De agenten hebben hem vriendelijk doch dringend verzocht om het centrum te verlaten en naar huis te gaan. Meerdere malen maakte de jongeman aanstalten om dat te gaan doen, maar telkens kwam hij toch weer terug. De agenten hebben de jongen tot twee keer toe gewaarschuwd, maar toen hij 112 belde, terwijl er niets aan de hand was, was de maat vol. Ze hebben hem opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. Hij heeft zijn roes uitgeslapen in een politiecel en wordt later vandaag gehoord.