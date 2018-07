Deel dit artikel:











Dronken automobilist kan groepje fietsers maar net ontwijken

Een 33-jarige Vlissinger heeft vannacht zijn rijbewijs moeten inleveren omdat hij in Middelburg betrapt werd met te veel alcohol op achter het stuur. Volgens de politie kon hij nog maar net wat fietsers ontwijken toen hij over het Damplein reed in Middelburg.

Rijbewijs (foto: Omroep Zeeland) De man was bovendien vergeten om zijn lichten aan te zetten. Dat was voor de agenten de aanleiding om hem staande te houden en te controleren. Ze namen hem mee naar het bureau voor een ademanalyse. Daaruit bleek dat hij meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol ophad. Hij blies 760 ug/l. De officier van justitie moet nu beslissen of en wanneer hij zijn rijbewijs terugkrijgt.