Levensgevaarlijk: spookrijders bij file op A58 door bermbrand én autobrand

Brandweer blust autobrand op A58 bij Rilland (foto: Brandweer Krabbendijke)

Bermbrand uitgeslagen met vuurzwepen

De brandweer heeft eerst de autobrand geblust en daarna de brand in de middenberm uitgeslagen met behulp van zogenoemde vuurzwepen. De auto die in brand stond, is weggesleept door een bergingsbedrijf.

Bermbrand tussen Rilland en Krabbendijke (foto: Brandweer Krabbendijke)

Tijdens de bluswerkzaamheden werd de snelweg afgesloten. Door de combinatie met vakantieverkeer zorgde dat voor een forse file.

Niet alle automobilisten konden het geduld opbrengen om te wachten tot de brandweer klaar was met blussen. Ongeduldige automobilisten die door de afzetting van de brandweer reden, hebben daarbij ook pylonen beschadigd.

Door ongeduldige automobilisten kapotgereden pylonen (foto: Brandweer Krabbendijke)

Verderop in de file reden er meerdere automobilisten over de vluchtstrook en er waren zelfs bestuurders die al spookrijdend de oprit bij Rilland tegen de richting in namen om de file te omzeilen. Dit is levensgevaarlijk, omdat automobilisten daar vaak met hoge snelheid aan komen rijden.

De bestuurders die wél geduldig hebben gewacht, konden uiteindelijk met ruim een half uur vertraging weer verder rijden. Nadat de brandweer klaar was met blussen werd de weg rond 09.15 uur weer vrijgegeven.