Inbrekers stelen geld, geluidsapparatuur en bier bij verhuurbedrijf

Glas bier (foto: Omroep Zeeland)

De eigenaar van het bedrijf ontdekte vanmorgen rond 09.00 uur dat er in zijn bedrijf was ingebroken. Hij zag dat er een deur was opengebroken door inbrekers. Uit het bedrijf werd frisdrank, bier, een geluidsinstallatie en een onbekend geldbedrag meegenomen. Ook werd er schade aangericht aan apparatuur die in het bedrijf aanwezig was. Een schadebedrag is nog niet bekend.

OLA-vluilnisbakken

Vermoedelijk hebben de daders hun buit vervoerd in OLA-vuilnisbakken, want ook die zijn verdwenen. De eigenaar van het bedrijf heeft aangifte gedaan bij de politie.