WV Breskens strijdt tegen vergrijzing in het zeilen

WV Breskens is een gezonde club met veel leden, maar om te verjongen moet hard gewerkt worden. "Gelukkig lukt dat bij ons heel aardig", weet Lippens. "We hebben een actief jeugdkader, dat veel voor de jongere zeilers doet. Dat werpt zijn vruchten af." Eén van de talenten van de club is Finn Kribbe uit Goes. Hij is heel ambitieus en doet al mee aan internationale wedstrijden. Finn (16) heeft de sport geleerd in de optimist en laat zien wat hij daar in allemaal kan.

Zeilboten op de Westerschelde bij Breskens (foto: Omroep Zeeland)

De familie Vroon speelt een belangrijke rol bij WV Breskens. Piet Vorrin was één van de oprichters van de club. Hij komt samen met Roy van Aller, die een belangrijke rol speelt in het evenement Breskens Sailing, aan het woord als icoon. Carlo Vroon, die zoon van Piet, vertelt als deskundige over de ins en outs van het zeilen. Wedstrijdleider Otto Pelzter heeft een belangrijke rol bij wedstrijden. Hij moet vanuit de startboot de startlijn bepalen en inschatten of het parcours, bijvoorbeeld bij gebrek aan wind, ingekort moet worden.

De wedstrijdleider bepaalt het verloop van de wedstrijd. Bij weinig wind wordt er ingekort (foto: Omroep Zeeland)

Op het water krijgt presentator Jan-Jaap Corré training van eredivisiezeiler Yves de Block. Hij vertelt hem hoe hij moet sturen en wat er allemaal bij het zeilen komt kijken. De uitzending eindigt natuurlijk weer met een battle. Kan Jan-Jaap in de praktijk brengen wat hij geleerd heeft?

Presentator Jan-Jaap Corré van Onze Club op de zeilboot (foto: Omroep Zeeland)

Onze club is iedere zondagavond te zien op televisie bij Omroep Zeeland. De uitzending begint om 18.10 uur en wordt ieder halfuur herhaald. Op de website zijn alle afleveringen terug te kijken.