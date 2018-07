Glutenintolerantie? Op Zeeuwse akkers groeit de oplossing!

Op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat experimenteert Cor van Oers van onderzoeksbureau Delphy al jaren met gewassen. Hij kijkt hoe de teelt van aardappelen en uien beter kan, maar ook of exotische gewassen in Zeeland kunnen worden geteeld. Eerder werden al proeven gedaan met de zoete aardappelen, dit jaar staan er glutenvrije gewassen op de proefvelden.

Glutenvrij brood of gebak

Waaronder vier verschillende soorten Amarant; kleurrijke planten uit Afrika. "De plant produceert zaden die gebruikt kunnen worden voor glutenvrij brood of gebak," legt Van Oers uit. "We merken dat glutenvrije producten momenteel erg in trek zijn, we proberen op de veranderde markt in te spelen."

Wat zijn gluten? Gluten zijn eiwitten die van nature voorkomt in tarwe, rogge en gerst. Ze komen dus voor in allerlei dagelijkse producten, zoals brood, crackers, pasta en taart, maar ook in producten zoals soepen, sauzen, soep, ijssoorten en bier. Sommige mensen hebben glutenintolerantie (Coeliakie). Dat is een ontstekingsziekte waarbij de darmwand of andere organen kunnen worden aangetast. Het eten van voedsel dat gluten bevat, veroorzaakt een abnormale reactie, klachten kunnen bijvoorbeeld maagproblemen, gewichtsverlies, uitslag en/of vermoeidheid zijn.

Volgens van Oers doen de Afrikaanse planten het goed in de Zeeuwse grond. "Dat heeft ook te maken met de goede weersomstandigheden dit jaar, Maar het zou zomaar kunnen dat deze gewassen dus in de toekomst door boeren worden geteeld."

Erg duur en tijdrovend

In de toekomst, want op dit moment is het nog erg duur en tijdrovend om de Amarant in Zeeland te telen. "We moeten nog zoeken naar hoe we de opbrengst zo hoog mogelijk krijgen en dat het aantrekkelijk is voor boeren om de planten te gaan telen." Dat wordt de komende tijd onderzocht.