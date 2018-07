De beste kasseienstrook van Nederland ligt in Zeeland

Bekijk hier de hele uitzending van De Avondetappe

Zijn keuze voor beste kasseienstrook ligt vlakbij het buurtschap Pyramide. Of eigenlijk zijn het er twee die hij samen combineert: de Smokkelweg en de Timmermansweg. Die combinatie levert je ruim twee kilometer aan kasseien op, mét een haakse bocht middenin.

'Dit doet denken aan het echte werk'

"Dit is de weg die nog het meest doet denken aan het echte werk in Frankrijk", licht Sargentini zijn keuze voor de nummer één toe. "En hij lijkt maar door te gaan en door te gaan, met kasseien zover je kunt kijken."

Ook de Zeeuwse wielertrots Johnny Hoogerland zat er aan tafel. Hij kent deze Zeeuwse kasseienstrook goed, maar hij is geen liefhebber van het genre. "Nee leuk vind ik het niet, nee. Ik kan het wel, het is niet dat ik er slecht in ben, maar ik kijk er niet naar uit."

Mooiste onderdeel van de wielersport

Sargentini is wel een grote liefhebber, hij vindt de kasseienstroken het mooiste onderdeel van de wielersport. "Kasseien maken dat een wedstrijd openbreekt, het is een spelelement dat het peloton in mootjes kan opbreken, en dan krijg je pas de echte man tegen man gevechten. Ik vind dat echt prachtig."

Hij werd door De Avondetappe uitgenodigd omdat de route van de Tour de France van vandaag langs de meest beruchte kasseienstroken voert. Met ook een haakse bocht, net als bij de kruising van de de Smokkelweg met de Timmermansweg.

Kasseienexpert

Sargentini geldt bovendien als kasseienexpert omdat hij er een boek over heeft geschreven: Koersen over kasseien & kiezelstenen in Nederland.