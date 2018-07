Terneuzens echtpaar verongelukt bij trein van Engeland naar Frankrijk

Uitgang van de Eurotunnel bij het Franse Coquelles (foto: Holger Weinandt)

Ze waren volgens GO-TV vorige week woensdag onderweg naar huis toen het gebeurde. Hun trein was vanuit het Engelse Folkestone, aangekomen in het Franse Coquelles, in de buurt van Calais. Bij het uitrijden, was het de bedoeling dat ze linksaf zouden slaan, maar hun auto reed rechtdoor en klapte tegen een treinwagon. Vervolgens zouden ze met auto en al enkele meter naar beneden zijn gevallen.

Uit hun auto bevrijd

Bij het ongeluk kwam het oudere echtpaar klem te zitten in hun auto. Nadat ze door de brandweer uit hun auto werden bevrijd, zijn ze volgens het AD naar het ziekenhuis gebracht. Die Nederlandse krant baseert zich weer op de Franse krant La Voix du Nord. Volgens beide kranten liep ook een medewerker van de Eurotunnel bij het ongeluk lichte verwondingen op.

Voorzijde van een Eurotunnel-trein (foto: Rechtenvrij)

GO-TV meldt nu dat de man ter plekke is overleden. De vrouw werd met zeer ernstig nekletsel naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar volgens GO-TV alsnog aan haar verwondingen overleden.

Onderzoek naar de oorzaak

Eurotunnel doet nu onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Daaruit moet volgens het AD blijken of er door het personeel een fout is gemaakt of dat het gaat om een inschattingsfout van de bestuurder.