Tour opnieuw naar Zeeland? 'Ze gunnen het ons wel'

Maar zekerheid heeft de provincie nog niet. Tijdens de Tour worden er geen zaken gedaan. Toch is het belangrijk om je neus te laten zien. ''Wat we nu doen, is alleen onze belangstelling kenbaar maken. Het hoe en wanneer is een kwestie van wat voor planning ze zelf hebben.''

Gunfactor

Zeeland lijkt wel een streepje voor te hebben, weet de Reu. ''Ze hebben het nog altijd over Neeltje Jans. Tourdirecteur Christian Prudhomme heeft het nog altijd over de finish 'dans la mer', in de zee.''

Sponsors

De Tour naar je provincie halen, is een klus die Zeeland niet alleen geklaard krijgt. ''De sponsors zullen de doorslag geven. Die willen wel.'' Met het bedrijfsleven achter zich heeft De Reu er vertrouwen in dat de Tour nog een keer naar Zeeland komt. Alleen kan hij er geen jaar aan vastprikken.