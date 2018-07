Minnaard en Tolhoek overleven zware rit naar Roubaix

De aanvallers hadden een voorsprong opgebouwd van meer dan drie minuten toen Tolhoek bij de eerste kasseienstrook een lekke voorband kreeg. ''Dat is echt balen, natuurlijk. Je hebt de hoop dat de kopgroep wacht, maar ja dit is de Tour.'' En de Tour wacht op niemand.

Drinken

Tolhoek verloor door de lekke band de aansluiting met de kopgroep. Hij werd niet veel later opgeslokt door het peloton. Daar kon hij trouwens meteen aan het werk; hij moest drinken halen voor zijn ploegmaats.

Het was een etappe met veel valpartijen en andere malheur. De Australiër Richie Porte, een van de kanshebbers voor de gele trui, kwam ten val en moest de strijd staken. De Franse favoriet Romain Bardet reed tot drie keer toe lek op de kasseien.

Gekkenhuis

Op de ene lekke band van Tolhoek na, ging het de Zeeuwen prima af. Minnaard had het wel zwaar. ''Het was rijden, rijden en blijven rijden. Op die kasseistroken is het zo opletten met publiek en auto's. Het was een gekkenhuis!''

Minnaard en Tolhoek kwamen dus redelijk ongeschonden uit de strijd maar konden geen rol van betekenis spelen: Marco Minnaard werd 103de op elf minuten en drie seconden van de Duitse winnaar John Degenkolb, Antwan Tolhoek kwam als 158ste binnen met een achterstand van 16'09".

Klassement

In het algemeen klassement bezet Minnaard de 67ste plaats. Hij heeft tot nu toe 21 minuten en 17 seconden langer over de Tour gedaan dan geletruidrager Greg van Avermaet. Antwan Tolhoek staat 135ste op 40 minuten en 33 seconden van de Belg.