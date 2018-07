Een stukje Himalaya voor mens en dier in Zeeuws-Vlaanderen

Drijvende kracht achter Zorgeloos Dierenleven is Maria Moria. Zij ziet veel overeenkomsten tussen zichzelf en de Tibetaanse manier van omgaan met dieren en wilde dat graag laten zien door middel van Tashi Norbu. Zijn workshop bestaat uit het schilderen van symbolen en figuren uit de Tibetaanse mythologie en het boeddhisme, ondersteund door muziek.

In Driewegen werd een workshop schilderen gegeven met Tibetaanse mantra's. (foto: oz)

Taschi Norbu staat bekend als hofschilder van de Dalai lama. Hij omschrijft zijn werk als een moderne interpretatie op traditionele Tibetaanse thema's die hij probeert te mengen met de Europese variant van moderne kunst. Zijn werk bracht hem meerdere malen in moeilijkheden in China omdat hij daar op een zwarte lijst staat. Zelf zegt hij dat zijn kunst niets met politiek van doen heeft, maar daar denken de Chinezen anders over.

Honden, katten en vogels ook gezegend

Deze middag zijn politieke beslommeringen ver weg als Norbu en zijn assistenten schilderen en neuriën voor een handvol toeschouwers. Hoewel, handvol? Volgens Maria Moria is de workshop ook zeer zeker bedoeld voor de omgeving en haar vele 'zielepietjes'. Die honden, katten en vogels moeten zich aan het einde van de middag ook gezegend voelen door de verrichtingen van de Tibetaanse gasten.