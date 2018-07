Sluis heeft er een derde reus bij! En hij heet Filips...

In Zeeland was Sluis de eerste plaats met een eigen stadsreus. In 2010 werd Jantje van Sluis gepresenteerd als stadsreus. In 2014 kwam daar Johan Hendrik van Dale bij. Hulst heeft al sinds 2011 een stadsreus, Maximiliaan, maar die wordt nauwelijks meer in het openbaar gepresenteerd, wegens gebrek aan vrijwilligers.

De Goede blijft niet in Sluis

Het is niet de bedoeling dat de nieuwe stadsreus in Sluis blijft. Samen met de twee andere Stadsreuzen zal Filips de Goede mee gaan doen aan allerlei optochten van stadsreuzen in heel Europa, ter promotie van Sluis.