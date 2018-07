Zeeland Wordt Wakker: verongelukt, touretappe en glutenvrij

Voorzijde van een Eurotunnel-trein (foto: Rechtenvrij)

Verongelukt

Een Nederlands echtpaar is vorige week verongelukt bij het verlaten van de autotrein van Engeland naar Frankrijk. Volgens de Terneuzense lokale omroep GO-TV gaat het om een echtpaar uit Terneuzen. Hij overleed ter plekke, zij is later in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden.

Provinciebestuurder Ben de Reu schudde de belangrijkste Tour hand, die van directeur Christian Prudhomme (foto: Omroep Zeeland)

Touretappe

Provinciebestuurder Ben de Reu is in het Franse Arras, niet voor een leuk snoepreisje, maar om daar de juiste handen te schudden. De Reu is samen met Zeeuwse bedrijven in Frankrijk om de Tour opnieuw naar Zeeland te laten komen. Onze provincie maakt zeker kans om weer te worden aangedaan. ''Ze gunnen het ons wel'', zegt provincie bestuurder De Reu met gepaste trots.

Deze glutenvrije gewassen worden onderzoekt op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat (foto: Omroep Zeeland)

Glutenvrije gewassen

Bij Afrikaanse Amaranten denken plantenliefhebbers misschien eerder aan leuke sierplanten voor in de tuin, dan aan de basis voor glutenvrij brood of taart. Toch kunnen de zaden van het plantje gebruikt worden als alternatief voor tarwe. Op een proefveld bij Colijnsplaat wordt nu gekeken of de gewassen geschikt zijn voor grootschalige teelt in Zeeland.

Een stukje Himalaya voor mens en dier in Zeeuws-Vlaanderen (foto: Omroep Zeeland)

Klein Tibet

Driewegen bij Biervliet veranderde even in klein Tibet. De Stichting Zorgeloos Dierenleven, die afgedankte dieren opvangt, nodigde de Tibetaanse kunstenaar Tashi Norbu uit om een workshop schilderen te geven. Hij zorgde voor een middag schilderkunst en rustgevende mantra's, voor mens én dier.

Zonnestralen, dreigende wolken, maar geen regen bij Bellamypark en Michiel de Ruyter (foto: Simon Baker uit Vlissingen)

Het weer

Vandaag is het zonnig, vanuit het zuidwesten drijven soms hoge en middelbare wolken voorbij. In de namiddag is er een kleine kans in Zeeuws-Vlaanderen op een drup regen. Er waait een zwakke tot matige oostelijke wind. Het wordt 27 tot 30 graden. In de middag is er op de stranden kans op zeewind.