Eikenprocessierups rukt op in Zeeland; 'Weersomstandigheden zijn fantastisch'

In 2011 ging op Schouwen-Duiveland een gespecialiseerd bedrijf de strijd aan met de eikenprocessierups (foto: Omroep Zeeland )

De rups is dit jaar gesignaleerd in meer dan tien verschillende gemeenten die eerder nog niet te maken hebben gehad met het diertje. Zo ook in Koewacht en Terneuzen. Al jaren zijn er rupsenkolonies in Zeeland, en door de warmte worden het er steeds meer. "Dit zijn fantastische weersomstandigheden voor de rups", aldus Arnold van Vliet van het Kenniscentrum Eikenprocessierups.

Onderzoeker Eikenprocessierups

Overlast

Mensen kunnen veel last hebben van de rups. Huid, ogen en luchtwegen kunnen geïrriteerd raken door contact met de 'brandhaartjes' van het dier. Schouwen-Duiveland ging daarom in het verleden al eens de strijd aan met het diertje. Met speciale stofzuigers werden de rupsen los gezogen en vervolgens verbrand.

Van Vliet denkt dat de rups ons nu een slag voor is geweest, omdat het aantal groter is dan normaal. "Niet op alle plekken zijn de nesten weggehaald en daardoor kunnen ze uitvliegen." De vlinders vliegen tot september uit en één vlinder kan tot 300 eitjes leggen. Afgelopen weekend zijn ook de eerste eikenprocessievlinders gespot. Volgens het kenniscentrum is dat een paar weken eerder dan normaal.

Lees ook: