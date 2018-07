Debuterende Boehlé wint eerste EK-wedstrijd

Dirk Boehlé en Steven van de Velde winnen in Apeldoorn (foto: Pim Waslander)

Het EK beachvolleybal wordt dit jaar in Nederland gespeeld. Boehlé speelde gisteren in Apeldoorn. De eerste set ging met 21-19 naar Boehlé/Van de Velde. In de daaropvolgende set was het erg spannend. Pas bij het zestigste punt viel de beslissing. De Italianen trokken in die monsterset aan het langste eind: 29-31.

Een derde set moest de beslissing brengen in dit openingsduel van Boehlé. Daarin wist het Nederlandse duo te pieken: 15-9.

Knock-out

Boehlé en Van de Velde zitten in een poule van vier, waar de beste drie naar de knock-outs gaan. Morgen komt Boehlé opnieuw in actie dan speelt hij tegen het Poolse duo Kantor/Losiak. Donderdag staat het laatste groepsduel op het programma dan zijn de Zwitsers Heidrich en Gerson de tegenstanders.

Alle pouleduels van Boehlé en Van de Velde worden in Apeldoorn gespeeld.