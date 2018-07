Koper kerk Schore haakt af, kerken weer in de verkoop (foto: Omroep Zeeland)

Zo moeten de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan worden aangepast, omdat het kerkgebouw een woonfunctie krijgt. Dat proces kan pas van start gaan, als het koopcontract is ondertekend. De koper vindt dat dat proces te lang gaat duren. De kerk was gekocht door een gezin uit Vlissingen.

Ook Hansweert weer in de verkoop

De kerk van Schore komt dus weer te koop te staan, net als die van Hansweert. De afspraak van de PKN-gemeente Hansweert-Schore is namelijk dat één van de twee kerken verkocht wordt.

Al veertien jaar worden kerkdiensten om en om in deze twee kerken gehouden, omdat er in de dorpen te weinig kerkgangers zijn om beide kerken vol te krijgen. Het werd te duur voor de PKN-gemeente om beide kerken te blijven onderhouden, dus werden ze allebei in maart 2014 te koop gezet, met de afspraak dat met de opbrengst uit de verkoop van de éne kerk, de andere kerk onderhouden zou worden.

