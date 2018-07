Wie heeft de hooiduivel ook gezien?

Het zal er voor sommigen wellicht uit hebben gezien als een scène uit een horrorfilm. Opstijgend hooi op een akker bij Middelburg, dat boven de grond cirkelt als roofvogels die al vliegend hun prooi beloeren. Het horrorgehalte valt goed mee, op de akker bij Middelburg was een hooiduivel te zien.

Een hooiduivel ontstaat bij droog en warm weer, als er weinig wind staat. Volgens Tom van der Spek van Meteo Group is het een normaal verschijnsel in tijden van warmte en droogte. "Het is een stofhoosje, dat ontstaat door onstabiliteit in de lucht. De temperatuur op de grond is dan een stuk hoger dan op hoogte, waardoor de lucht gaat ronddraaien."